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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:55:20م
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إختتام دورة حول القانون الدولي الإنساني بصنعاء
[19/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اختتمت بصنعاء اليوم دورة حول القانون الدولي الإنساني، التي نظمها المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي الإختتام أشار وزير الخارجية المهندس هشام شرف إلى أن العالم يراقب تصرفات تحالف العدوان ومحاولته التهرب والضغط على مقدمي مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كل الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وإستهداف المدنيين، إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أن العالم يدرك أن 85 بالمائة من ضحايا العدوان مدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء غارات طيران العدوان وتدمير مشاريع البنى التحتية والمنشآت الحيوية والأسواق والمدارس وكل الأماكن المكتظة بالسكان.

وجدد الوزير شرف دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى دعم مشروع تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها العدوان والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي .

وقال " نحن دعاة سلام ونمد يد السلام المشرف والعادل وليس الإستسلام، وبنفس القدر ندافع ببسالة عن كل ذرة تراب من أرض اليمن ".

وأكد وزير الخارجية تماسك الجبهة الداخلية .. وأضاف " إن قوى العدوان حاولت شق الصف الداخلي لتحقيق ما عجزت عنه بالسلاح وبذلت كل ما لديها ولدى عملاءها ونشرت الإشاعات أملا في خلق الفرقة".

كما أكد أن وجود قادة عقلاء ورجال دولة يحمون الوطن أفشل المؤامرة الهادفة لوقوع صدام بين المكونات الوطنية، وعادت الشراكة إلى مستوى أقوى لإفشال كل مؤامرات الأعداء وإلحاق الهزائم بهم.

وأشاد وزير الخارجية بجهود المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع الشركاء المحلين والأجانب في إقامة مثل هذه الدورات والندوات لتدريب وتأهيل موظفي الوزارة بشكل خاص وموظفي الجهات الأخرى بصورة عامة.

يذكر أن الدورة هدفت إلى تعريف 37 متدربا ومتدربة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذا التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه والعلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما جرى خلال الدورة التعريف بالفئات والأعيان المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني وآليات إحترام القانون الدولي الإنساني الوقائية والرقابية والعقابية.

سبأ
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