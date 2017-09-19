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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:58:16م
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لقاء موسع بالبيضاء يؤكد أهمية المشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة
[19/سبتمبر/2017]
البيضاء - سبأ:
 أكد لقاء موسع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، أهمية المشاركة الفاعلة في الإحتفال بأعياد الثورة اليمنية وتقديم قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الشرف.

واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي وضم القيادات التنفيذية والمحلية والأمنية والمشائخ والوجهاء بمديريات المحافظة، الترتيبات للإحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر وتقديم قوافل الدعم لجبهات الصمود.

وفي اللقاء أشار محافظ البيضاء إلى أن الإحتفال بأعياد الثورة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تؤكد تلاحم الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته.

وأكد أن الجميع أصبح يدرك حجم المؤامرات التي يتعرض لها الوطن منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي ومحاولة النيل من وحدته وأمنه إستقراره.

وثمن محافظ البيضاء التضحيات والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .. داعيا إلى أهمية الحشد ورفد الجبهات بالقوافل والمال والرجال .

ولفت إلى أن محافظة البيضاء تعتزم تسيير قافلة غذائية متكاملة بالإضافة إلى قافلة طبية دعما لجبهات البطولة في مواجهة قوى العدوان ودحر مشاريع الغزو والاحتلال .

سبأ
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