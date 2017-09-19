محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الموسيقى العسكرية تجوب شوارع العاصمة احتفاء بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر صنعاء - سبأ:

جابت فرق الموسيقى العسكرية اليوم عدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة في العاصمة صنعاء احتفاءً بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر.



وعزفت الموسيقى العسكرية النشيد الوطني وعدداً من المقطوعات والألحان الموسيقية والأناشيد الوطنية المعبرة عن عظمة الحدث ودلالته الوطنية في وجدان الشعب اليمني في موقف يجسد أهمية ومكانة هذه المناسبة.



وخلال مرورها بشوارع وميادين العاصمة حظيت فرق الفرق الموسيقية العسكرية بمتابعة واهتمام المواطنين الذين عبروا عن ابتهاجهم بهذه المناسبة الوطنية.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ