وزير العدل يدشن العام الدراسي الجديد بالمعهد العالي للقضاء [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دشن وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات ، اليوم بالمعهد العالي للقضاء العام الدراسي الجديد 2017- 2018م ، للدفعة 22 وعددهم 225 طالب وطالبة.



وفي الافتتاح هنأ وزير العدل ، الطلاب بالعام الدراسي الجديد وبأعياد الثورة اليمنية وانتصارات الجيش واللجان الشعبية المتوالية على مستوى كافة الجبهات.



وحث وزير العدل الطلاب على المزيد من المثابرة في التحصيل العلمي والالتزام بالسلوك القضائي والابتعاد عن مواضع الريبة والشك التي تقلل من احترام وهيبة الناس بالقضاء .



واشار الى اهمية البحوث العلمية المتعمقة في كافة المجالات القضائية بمختلف تخصصاته.. معبرا عن اعتزازه بوجود دماء شابة سوف تلتحق بالقضاء للحكم بين الناس بالحق .



واكد اهمية ودور القضاء خلال المرحلة القادمة في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات للجميع، والتصدي للعدوان بتأمين الناس في بيوتهم وانصاف المظلومين وحل المشاكل والنزاعات القائمة .



ولفت الى ما تسعى إليه قوى العدوان من مصادرة لحق الشعب اليمني في العيش بكرامة وحرية ونهب لإراضيه وثرواته ، من خلال الحرب واشاعة الخراب والدمار والفوضى الخلاقة ليتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستعمارية.



كما تفقد وزير العدل سير العمل في المطبعة القضائية بالمعهد العالي للقضاء ، ووجه بمضاعفة الجهود في توفير كافة مستلزمات السلطة القضائية من المطبوعات.



واستمع من القائمين على المطبعة إلى الاشكالات والصعوبات التي تعترض سير العمل ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة وايجاد الحلول العملية لضمان نجاح العمل.

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