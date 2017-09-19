ورشة عمل عن الخطوات الفنية التنفيذية لتشغيل (Ipv6) إنترنت [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت في المعهد العام للاتصالات بصنعاء ورشة عمل حول الخطوات الفنية التنفيذية لتشغيل (Ipv6) إنترنت، وجاهزية شركات الاتصالات لتطبيق الإصدار الجديد في إطار المشروع الوطني للإنتقال للإصدار السادس من برتوكول الإنترنت.



تهدف الورشة التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى خمسة أيام إلى مناقشة القضايا المتعلقة بجاهزية الشركات لتطبيق وتشغيل (Ipv6) إنترنت، والصعوبات التي تواجهها وخيارات معالجتها.



كما تهدف إلى تكليف الشركات بإعداد تقارير فنية عن مدى انجازاتها وإجراءاتها المنفذة واقتراحاتها في إطار المشروع الوطني تمهيدا لعرضها في أربع حلقات نقاش قادمة تضم مختلف الشركات المزودة لخدمات الانترنت سيتم تنظيمها خلال الشهرين القادمين.



وفي افتتاح الورشة أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جيدان أهمية الانتقال إلى الإصدار السادس للإنترنت مواكبة لتقنيات العصر المتجددة، منوهاً بإقامة ورش عمل وندوات وفعاليات هادفة لتطوير قطاع الاتصالات والتقنيات ومواكبة التطور التكنولوجي.



وأشار إلى أن ضرورة تجاوز التحديات والصعوبات للانتقال إلى الـ(Ipv6) تدريجيا منذ عام 2014 ومواكبة ذلك فنياً فنية، مثمناً جهود المؤسسة العامة للاتصالات والعاملين في يمن نت بهدف الانتقال إلى هذا الإصدار بشكل دقيق ومدروس وذلك ما يتطلب من الجميع عمل جاد وتنسيق مشترك.



بدوره أوضح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح أن مشروع الانتقال إلى الإصدار السادس قطع شوط كبير في العمل فيه إلا أن العدوان الغاشم والحصار الجائر عمل على تأخير الحصول على التجهيزات الفنية الخاصة بالإصدار.



ولفت إلى ان المؤسسة عملت على شراء التجهيزات من السوق السوداء بكلفة عالية للانتقال إلى الإصدار ووضع خطة زمنية بالتوازي مع شركات الاتصالات باعتباره مشروع وطني.



وتناقش الورشة التي حضر افتتاحها حضر افتتاح الورشة نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير ووكلاء الوزارة وممثلين عن شركات الاتصالات الخاصة والحكومية، أوراق عمل وعرض تقديمي للشركات عن مدى الجاهزية والاستعداد لتطبيق وتشغيل (Ipv6).



كما تستعرض الورشة التقارير الفنية لكل طرف وتقديم مقترحاته عن مدى العمل المشترك كمشروع وطني والتوجهات والإجراءات المتوقعة للجاهزية والعوائق والمخاطر التي تواجه الانتقال للإصدار السادس.

سبأ