وزير الصحة يلتقى ممثلة منظمة الإغاثة الدولية [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم بصنعاء ممثلة منظمة الإغاثة الدولية نانسي ويلسون.



ناقش اللقاء بحضور مديرة برنامج الصحة في المنظمة الدكتورة سعاد شاكر مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة.



واستعرض اللقاء الأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة في عدد من المحافظات وإمكانية توسيعها في المحافظات الأكثر احتياجا.. وكذا الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة.



وأكد وزير الصحة استعداد الوزارة لتسهيل مهام المنظمة لتقوم بواجبها الانساني والإغاثي. مثمنا دعمها وجهودها في تقديم الخدمات للقطاع الصحي في اليمن.

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