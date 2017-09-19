مؤسسة حيدرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب باليمن [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

طالبت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة، وإيقاف العدوان وإحلال السلام.



ودعت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان إلى سرعة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق اليمنيين ورفع الحصار المخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن.



واستنكر البيان بشدة الصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ نحو ثلاثة أعوام فاقم من معاناة السكان وتسبب في تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة انهيار القطاع الاقتصادي وسوء الوضع المعيشي في ظل صمت دولي وغياب كلي للضمير الإنساني العالمي.

سبأ