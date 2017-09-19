نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية إستراتيجية زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي حاجة اليمن للاهتمام بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي.



وأشار الدكتور مقبولي خلال اختتام فعاليات المهرجان الزراعي الأول للبطاطس الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي بصنعاء وبحضور وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن، إلى أهمية الاعتماد على إستراتيجية زراعية خصوصاً فيما يتعلق بالمحاصيل النقدية والعمل على الاكتفاء الذاتي.



وأشاد بمستوى الأنشطة والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة.. مبينا أن وزارة الزراعة تعمل بوتيرة عالية وهي من الوزارات النشطة كونها تقوم بعملية التخطيط والإستراتيجية الزراعية ويُعول عليها كثيرا في الدخل القومي ورفد الموازنة العامة في المستقبل.



وحث على تكاتف الجهود والتركيز على إيجاد بدائل لرفد خزينة الدولة بدلا من موارد المشتقات النفطية والعمل على تنمية وتطوير المحاصيل الاقتصادية والنقدية كالبن والعسل والسلع الزراعية الأخرى باعتبار الزراعة ثروة يجب دعمها من قبل الحكومة وتعزيز دور الزراعة في توفير الأمن الغذائي.



ووجه نائب رئيس الوزراء بالعمل على إيجاد شراكة مع القطاع الخاص للتوجه نحو الزراعة بإكثار الأنسجة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية وإستراتيجية النمو نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.



وفي الاختتام الذي حضره وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري ووزير الثقافة عبدالله احمد الكبسي، جرى تكريم عددا من المبرزين والكوادر الزراعية والمساهمين في تنمية وتطوير الشركة خلال مراحلها المختلفة وذلك لدورهم في مجال التنمية الزراعية في اليمن.



وهدف المهرجان الزراعي الأول للبطاطس والذي أقيم بمناسبة 40 عاماً على تأسيس الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس، إلى الترويج والتعريف بواقع زراعة محصول البطاطس ومعوقات التوسع في زراعته، ودوره المحوري في الأمن الغذائي.



وتضمن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام معرضا لصور الأصناف الواعدة والمعتمدة من قبل الشركة وكذا عرض ملصقات ترويجية وتعريفية بأنشطة الشركة فيما يتعلق بإنتاجية أصناف عديدة من البطاطس.



كما تضمن مناقشة العديد من أوراق العمل في مجالات زراعية متعددة هدفت إلى الاهتمام بمحصول البطاطس كأحد المحاصيل الهامة والمساهمة في توفير الأمن الغذائي.



حضر الاختتام عدد من وكلاء وزارة الزراعة والشخصيات الاجتماعية والمسئولين والمشاركين من عدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن الزراعي.

سبأ