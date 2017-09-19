عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية في مختلف الجبهات الداخلية و ما وراء الحدود كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفا سعوديا واسعا بمشاركة قوات إماراتية وسودانية ومرتزقة على الحثيرة والمناطق المجاورة لها في جيزان رافقه تغطية جوية لطيران العدوان الحربي والاستطلاع والأباتشي بأكثر من 50 غارة و40 صاروخ اباتشي وقصف مدفعي مكثف.



وأكد المصدر مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة الجيش السعودي، وتدمير ثلاث آليات سعودية، واغتنام عتاد عسكري كبير خلال كسر الزحف الذي استمر من الفجر حتى المساء. مشيرا الى فرار جماعي لقوات الغزو والمرتزقة من الموقع.



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخين نوع زلزال1 وصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية خلال عملية الزحف على الحثيرة، كما تم استعادة الأماكن التي تقدم إليها العدو في الحثيرة وتبة الرمضة ووادي عبدالله رغم الغطاء الجوي المكثف.



فيما استهدفت صاروخية الجيش واللجان مرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع العقبة خلف الخوبة بعدد من صواريخ الكاتيوشا وتم قنص جندي سعودي في موقع الكرس بنيران وحدة القناصة.



في نجران تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي على سلسلة جبال عليب رافقه طيران العدوان الحربي والأباتشي والتجسسي الذي شن أكثر من 20 غارة، واستهداف مواقع التبة البيضاء وعباسة ومنفذ الخضراء بعدد من قذائف المدفعية، ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على موقعي سلاطح والتبة البيضاء قبالة منفذ الخضراء.



كما تم قنص عنصرين من مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء فيما استهدفت المدفعية تحصينات الجيش السعودي في رقابة السديس، وضربت صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية مواقع و تباب الفواز والسديس والمخروق وحققت إصابات مباشرة ، وتم احراق دبابة سعودية في قيادة الفواز.



وأشار المصدر إلى اعتراف إعلام العدوان السعودي بمصرع ستة من جنوده خلال مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في جبهات وراء الحدود وهم : محمد سليمان الوابصي، فيحان بن مهل الكريزي البقمي، الرقيب حافظ محمد هادي، مانع التليدي، حمود ضاوي حامد الرقيعي المالكي، سعد سعيد بن تهامي الثعلبي الاحمري.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ اورغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا على المجمع الحكومي بالحزم في الجوف حققت أهدافها بدقة عالية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وتم تنفيذ عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف وفرار جماعي لهم وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم، وإحراق آلية عسكرية بالمنطقة نفسها.



فيما استهدفت صاروخية و مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الحراشف بمديرية المتون بصاروخين كاتيوشا وقذائف المدفعية، وتفجير طقم عسكري للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف.



وحسب المصدر أفشل أبطال الجيش واللجان زحفين للمرتزقة في محافظة تعز الأول باتجاه شبكة الصيار والتبة السوداء في مديرية الصلو، والثاني على منطقة درخاف في مديرية المعافر نتج عنهما قتل وجرح العشرات منهم ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعاً للمرتزقة شمال غرب معسكر خالد في مديرية موزع.



كما تم إحراق مخزن ذخيرة وتدمير طقم يحمل معدل 14.5 في شبكة الصيرتين بمديرية الصلو بعدد من قذائف المدفعية، لافتا الى أن وحدة القناصة استهدفت سبعة من المرتزقة في جبهة نهم ومحافظة تعز.



في شبوة كسر أبطال الجيش واللجان زحفا للمرتزقة في منطقة الساق بمديرية عسيلان وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

سبأ