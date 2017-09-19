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القوات العراقية تبدأ عملية استعادة قضاء عنه في غرب البلاد
[19/سبتمبر/2017] الصكرة (العراق) - سبأ:
بدأت قوات عراقية اليوم الثلاثاء مدعومة بفصائل من الحشد العشائري عملية استعادة السيطرة على قضاء عنه في محافظة الانبار بغرب البلاد، في إطار عملية عسكرية واسعة لطرد ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية" "داعش" من آخر معاقله قرب الحدود مع سوريا.

وأعلن قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان "انطلقت جحافل المنتصرين من قطعات عمليات الجزيرة المتمثلة، بفرقة المشاة السابعة ولواء المشاة الآلي 30، وفرقة المشاة الالية الثامنة (جميعها قوات جيش) والحشد العشائري، بعملية واسعه لتحرير منطقة الريحانه وقضاء عنه من رجس عصابات داعش الإرهابية".

وأكد ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي في قوات الأنبار وفق وكالة فرانس برس "انطلقت قبل قليل عملية تحرير مدينة عنه من تنظيم داعش"، موضحا أن "العملية انطلقت من ثلاثة محاور (...) بدعم من طيران التحالف الدولي ومروحيات الجيش العراقي".

بدوره، أكد رئيس مجلس قضاء عنه عبد الكريم العاني انطلاق العملية التي تهدف لتحرير عنه والمدنيين، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية فتحت ممرات آمنة (لإجلاء) المدنيين".

ويمثل قضاء عنه ومنطقة الريحانة التابعة له، أحد البلدات الرئيسية التي يتمركز فيها المتشددون في آخر معقل لهم في العراق بعد مدينة الحويجة الواقعة في محافظة كركوك شمال بغداد.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة اغلب مدن محافظة الانبار التي استولى عليها التنظيم المتشدد في عام 2014 ، في سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي، لكن المتشددين لا يزالون يسيطرون على مدن قريبة من الحدود مع سوريا.
سبأ
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