واشنطن تحث ميانمار على السماح للمدنيين بالعودة [19/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الولايات المتحدة حثت حكومة ميانمار الاثنين على إنهاء العمليات العسكرية في ولاية راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتعهد بمساعدة المدنيين على العودة بسلام إلى منازلهم.



وقالت هايلي في بيان "لا يزال الناس يواجهون خطر التعرض للهجوم أو القتل كما لا تصل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها ولا يزال المدنيون الأبرياء يفرون عبر الحدود إلى بنغلادش".



وجاءت تصريحات هايلي بعد حضور اجتماع وزاري استضافه بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا بشأن ميانمار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأعلن جوزيف تريبوا من المفوضية العليا للاجئين التابعة الأمم المتحدة السبت أن موجة نزوح أقلية الروهينغا المسلمة من ميانمار إلى بنغلادش مستمرة وأن عدد اللاجئين قد تجاوز 400 ألف لاجئ.

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