الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة..وعصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها للمسجد الأقصى من باب المغاربة [19/سبتمبر/2017] رام الله/ القدس المحتلة-سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حملة مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت تسعة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية في حين لا تزال عصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.



ففي مدينة الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدتي دورا ويطا، واستولت على مركبة في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وسلّمت آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر محلية وأمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة دورا. كما داهمت منزل أسير محرر في حي جبل أبو رمان بمدينة الخليل واستولت على مركبة زوجته بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل شاب أخر في مدينة الخليل، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها. كما اقتحمت عدة منازل في المدينة وعاثت فيها خرابا،.



وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض بأن مواجهات اندلعت وسط البلدة أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء قيام جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز. كما اقتحم جنود الاحتلال منطقة القرنة خلف المدارس، وسلموا احد المواطنين بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر "عصيون" شمال الخليل.



وفي بلدة يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطن يبلغ من العمر (32 عاما)، كما اقتحمت عدة منازل وسط البلدة.



وفي جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا ونجليه من بلدة برطعة جنوب غرب جنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، وانقلب جيب عسكري خلال اقتحامه قرية فقوعة شرق المدينة .







وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن، ونجليه ، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته .



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة وداهمت الحي الشرقي من القرية وخلال عملية التمشيط انقلب جيب عسكري، ولم تُعرف تفاصيل عن الحادثة.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين، من مدينة بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، من حي المسلخ وسط بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.



وفي نابلس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عضوا فلسطينيا في بلدية حوارة جنوب نابلس.



وقال الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل عضو المجلس البلدي مراد عودة (47 عاما)، وعاثت فيه فسادا قبل اعتقاله.



وفي القدس المحتلة، اقتحم موظف في سلطة الآثار الإسرائيلية، برفقة ضابط عسكري، صباح اليوم الثلاثاء، المُصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك، وأجريا جولة استكشافية مشبوهة واستفزازية في أرجائه.



في الوقت نفسه، جدّدت عصابات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية فيه.



إلى ذلك، تواصلت دعوات ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل"، دعواتها لأنصارها ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد المبارك خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستبدأ بعيد رأس السنة العبرية يوم بعد غد الخميس.



كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ترافقها قوة عسكرية معززة، اليوم الثلاثاء، مغسلة سيارات في حي بيت حنينا شمال القدس؛ بحجة عدم الترخيص.



وقالت مصادر فلسطينية، إن المغسلة تعود للمواطن المقدسي بشار بدر.



من جهة ثانية أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، عن الشيخ خالد المغربي (أحد مشايخ المسجد الأقصى) شريطة عدم دخول المسجد الأقصى (15) يوما.



يذكر أن الاحتلال لطالما اعتقل الشيخ المغربي بسبب محاضراته ونشاطاته داخل المسجد الأقصى.

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