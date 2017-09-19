سو تشي تعلن استعداد بلادها لتنظيم عودة اللاجئين الروهينغا [19/سبتمبر/2017] نايبيداو - سبأ:

أعلنت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي اليوم الثلاثاء قبل ساعات من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة،أن بلادها "مستعدة" لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من المسلمين الروهينغا الذين فروا الى بنغلادش، لكن من دون تقديم حل ملموس لما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا إتنيا.



وقالت سو تشي في كلمة متلفزة في البرلمان بالعاصمة نايبيداو في أول مداخلة لها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات في غرب البلاد "نحن مستعدون لان نبدأ التحقق" في هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم.



وأوضحت أن "بورما ستستقبل من تعتبرهم لاجئين من دون أي مشكلة مع ضمان الحفاظ على أمنهم بالإضافة إلى حصولهم على المساعدات الإنسانية". . بيد أن



الشروط التي تفرضها بورما على الروهينغا صارمة جدا اذ ان هؤلاء لا يملكون أي مستند لإثبات إقامتهم منذ عقود في البلاد.



وقد لاقت بورما انتقادات دولية كبيرة حول مصير أكثر 410 الاف من الروهينغا لجأوا إلى بنغلادش بعد أن فروا من ولاية راخين في غرب بورما حيث يقوم الجيش بحملات عسكرية ردا على مزاعم بهجمات مسلحين الروهينغا منذ 25 أغسطس. وتحدثت الامم المتحدة عن "تطهير اتني".



وواجهت سوتشي انتقادات لاذعة لصمتها وبرودتها طوال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وقام الجيش بارتكاب انتهاكات تحت غطاء إجراء عملية مكافحة الارهاب.



وردّ العضو في منظمة "هيومن رايتش واتش" فيل روبرتسون من جهته، على كلام سو تشي عبر إبراز صور ملتقطة من الأقمار الصناعية تظهر أن "الدخان لا يزال يتصاعد من ولاية راخين" مضيفا "لا يبدو أن كل شيء انتهى في 5 سبتمبر". وكررت المنظمة دعوتها الى الأمم المتحدة فرض عقوبات على بورما.



وكرّر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الإثنين موقفه من نيويورك "أحد لا يريد مشاهدة عودة النظام العسكري (في بورما)، لذلك من المهم أن تقول سو تشي والحكومة المدنية بوضوح إن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف".

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