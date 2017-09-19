ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 01:24:56م
عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة 
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية  في مختلف الجبهات الداخلية و ما وراء الحدود كبدت  العدو السعودي خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد.
المحكمة الاتحادية العليا العراقية تأمر بتعليق إستفتاء إستقلال إقليم كردستان العراق
أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بتعليق الاستفتاء المرتقب بشأن استقلال إقليم كردستان العراق .. مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5بالمائة في أغسطس الماضي
ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أربعة أشهر خلال أغسطس الماضي.
رونالدو يعود لريال مدريد للضغط على برشلونة المتصدر
سيعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى المباريات أمام ريال بيتيس يوم الاربعاء القادم بعد قضاء عقوبة إيقاف خمس مباريات في وقت يسعى فيه حامل اللقب لمواصلة الضغط على غريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة مرتزقة بهجوم على مواقعهم في الجوف
ورشة عمل عن الخطوات الفنية التنفيذية لتشغيل (Ipv6) إنترنت
وزير الصحة يلتقى ممثلة منظمة الإغاثة الدولية
مؤسسة حيدرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب باليمن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
سو تشي تعلن استعداد بلادها لتنظيم عودة اللاجئين الروهينغا
[19/سبتمبر/2017] نايبيداو - سبأ:
أعلنت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي اليوم الثلاثاء قبل ساعات من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة،أن بلادها "مستعدة" لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من المسلمين الروهينغا الذين فروا الى بنغلادش، لكن من دون تقديم حل ملموس لما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا إتنيا.

وقالت سو تشي في كلمة متلفزة في البرلمان بالعاصمة نايبيداو في أول مداخلة لها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات في غرب البلاد "نحن مستعدون لان نبدأ التحقق" في هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم.

وأوضحت أن "بورما ستستقبل من تعتبرهم لاجئين من دون أي مشكلة مع ضمان الحفاظ على أمنهم بالإضافة إلى حصولهم على المساعدات الإنسانية". . بيد أن

الشروط التي تفرضها بورما على الروهينغا صارمة جدا اذ ان هؤلاء لا يملكون أي مستند لإثبات إقامتهم منذ عقود في البلاد.

وقد لاقت بورما انتقادات دولية كبيرة حول مصير أكثر 410 الاف من الروهينغا لجأوا إلى بنغلادش بعد أن فروا من ولاية راخين في غرب بورما حيث يقوم الجيش بحملات عسكرية ردا على مزاعم بهجمات مسلحين الروهينغا منذ 25 أغسطس. وتحدثت الامم المتحدة عن "تطهير اتني".

وواجهت سوتشي انتقادات لاذعة لصمتها وبرودتها طوال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وقام الجيش بارتكاب انتهاكات تحت غطاء إجراء عملية مكافحة الارهاب.

وردّ العضو في منظمة "هيومن رايتش واتش" فيل روبرتسون من جهته، على كلام سو تشي عبر إبراز صور ملتقطة من الأقمار الصناعية تظهر أن "الدخان لا يزال يتصاعد من ولاية راخين" مضيفا "لا يبدو أن كل شيء انتهى في 5 سبتمبر". وكررت المنظمة دعوتها الى الأمم المتحدة فرض عقوبات على بورما.

وكرّر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الإثنين موقفه من نيويورك "أحد لا يريد مشاهدة عودة النظام العسكري (في بورما)، لذلك من المهم أن تقول سو تشي والحكومة المدنية بوضوح إن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف".
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس القادم
القوات العراقية تبدأ عملية استعادة قضاء عنه في غرب البلاد
واشنطن تحث ميانمار على السماح للمدنيين بالعودة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة..وعصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها للمسجد الأقصى من باب المغاربة
الاعصار ماريا يشتد في الكاريبي ويصبح من الفئة الخامسة لدى وصوله اليابسة
روسيا والصين تحثان على "حل سلمي للحلقة المفرغة" الكورية الشمالية
(فرونتكس): تراجع كبير في عمليات الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي
هيومن رايتس ووتش تدعو لعقوبات على جيش ميانمار بسبب قمع الروهينجا
المدارس تغلق أبوابها بمنطقة جوادلوب الفرنسية تأهب للإعصار ماريا
منظمة حقوقية تطالب بحظر توريد الأسلحة إلى ميانمار وفرض عقوبات عليها
العدوان السعودي على اليمن
مؤسسة حيدرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب باليمن
[19/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين والجسور ومحطات الوقود
[19/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بغارات على حجة
[19/سبتمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية كشر بحجة
[18/سبتمبر/2017]
108 منظمة واتحاد توقع رسالة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بجرائم العدوان باليمن
[18/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by