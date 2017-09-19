الاعصار ماريا يشتد في الكاريبي ويصبح من الفئة الخامسة لدى وصوله اليابسة [19/سبتمبر/2017] بوانت-أ-بيتر (فرنسا)-سبأ:

اشتدت قوة الاعصار ماريا ليصبح من الفئة الخامسة مما ينذر "بكارثة محتملة" عند وصوله الى جزر الكاريبي التي لا تزال تعاني من آثار الاعصار ايرما ما أجبر الناس على اخلاء منازلهم وسط رياح عاتية وأمطار غزيرة.



ووصل الاعصار الذي بلغ الدرجة القصوى اليابسة الى جزيرة دومينيكا الكاريبية حوالى الساعة 1,15 ت غ مع رياح عنيفة بقوة 257 كلم بالساعة، بحسب مركز مراقبة الاعاصير الاميركي.



وقال المركز ان عاصفة "خطيرة" تندفع بقوة وأمواجا عاتية وفيضانات وسيول تهدد جزر ليوارد التي تشمل المارتينيك وبورتوريكو والجزر العذراء البريطانية.



وكان المركز قد نبه في وقت سابق إلى وجوب "تسريع وإتمام الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات" فيما كانت عين العاصفة تقترب من دومينيكا.



وأدى الاعصار ايرما من الدرجة الخامسة إلى مصرع نحو 40 شخصا في الكاريبي قبل مواصلة طريقه غربا ليضرب فلوريدا حيث ارتفعت الاثنين حصيلة الضحايا الى 50 قتيلا.



وسجل ايرما ارقاما قياسية مع رياح بلغت سرعتها 295 كلم بالساعة عصفت لاكثر من 33 ساعة متواصلة.



ويجتاح الاعصار جوزيه حاليا المحيط الاطلسي وتسبب باطلاق انذارات من عاصفة استوائية في شمال شرق الولايات المتحدة.



والعديد من العلماء مقتنعون بان العواصف الكبرى مثل ايرما وهارفي قبلها، تزداد قوة بسبب الطاقة الكبيرة التي يمكن ان تجتذبها من المحيطات التي ترتفع حرارتها بنتيجة التغير المناخي.

سبأ