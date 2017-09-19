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روسيا والصين تحثان على "حل سلمي للحلقة المفرغة" الكورية الشمالية
[19/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:
دعا وزيرا الخارجية الصيني والروسي الى حل سلمي من أجل الخروج من "الحلقة المفرغة" الكورية الشمالية اثر لقائهما في نيويورك عشية الجمعية العامة للامم المتحدة، بحسب ما اعلنت بكين اليوم الثلاثاء.

وحث كل من وانغ يي ونظيره الروسي سيرغي لافروف جميع الاطراف على السعي للتوصل الى "حل سلمي" للازمة الحالية مع بيونغ يانغ على خلفية برنامجيها الصاروخي والنووي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.

ونقل البيان عن وانغ قوله "إن المشكلة النووية على شبه الجزيرة الكورية يتعين حلها بسبل سلمية" مضيفا "لا بد من كسر الحلقة المفرغة الحالية".

وقال البيان ان"العودة الى محادثات السلام خطوة ضرورية لتنفيذ قرار مجلس الامن".

وقال لافروف ان موقف روسيا من المسألة "مشابه تماما" لموقف الصين، بحسب البيان.

وأيدت روسيا دعوة الصين لمقاربة "من مسارين" تقوم فيها كوريا الشمالية بتعليق برنامجها للاسلحة مقابل وقف الولايات المتحدة مناورات عسكرية في المنطقة.

وكان البيت الابيض قال في وقت سابق الاثنين ان الرئيس دونالد ترامب تحدث الى نظيره الصيني شي جينبينغ هاتفيا، وان الرئيسين "ملتزمان ممارسة اكبر قد ممكن من الضغوط على كوريا الشمالية من خلال التطبيق الصارم لقرارات مجلس الامن".

ويتواجد ترامب حاليا في نيويورك لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة التي يغيب عنها شي للمشاركة في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر المقبل والذي سيجدد ولاية الرئيس الصيني في منصب القائد الاعلى للحزب.

وفرض مجلس الامن الاسبوع الماضي حزمة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ، رغم ان واشنطن أعادت صياغة مسودتها الاولى لضمان الحصول على تأييد الصين وروسيا.
سبأ
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