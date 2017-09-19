طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين والجسور ومحطات الوقود [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين والجسور ومحطات الوقود وشن أكثر من 23 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد وأصيب خمسة آخرين واحترقت شاحنتان جراء ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت محطة وقود في منطقة بني سعيد بمديرية كشر محافظة حجة.



وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين جراء غارتين لطيران العدوان على محطة المواطن عمر جبلي بمنطقة المقشاب في مديرية كعيدنة ، كما استهدف الطيران بثلاث غارات جسر بني الموش بمديرية حيران في حجة.



في محافظة صعدة شن الطيران المعادي أكثر من 10 غارات على سلسلة جبال عليب بمديرية كتاف وغارة على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على سوق مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء وثلاث غارات على منطقة مجازة وقبالة منفذ علب في عسير .

سبأ