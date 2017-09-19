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مصلحة الأحوال المدنية بعمران تمنح ألفين و851 شهادة ميلاد
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مصلحة الأحوال المدنية بعمران تمنح ألفين و851 شهادة ميلاد
[19/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:
منح فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة عمران ألفين و851 شهادة ميلاد خلال الثلاثة الأيام الماضية من حملة منح شهادات الميلاد التي تنفذها المصلحة.

  وأوضح مدير فرع  المصلحة بالمحافظة العقيد الركن  بدر ناجي خيران  لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المصلحة منحت ألفاً و571 شهادة ميلاد للذكور وألفاً و 280 شهادة للإناث في مديريات  خارف وثلاء والسود وبنى صريم وحوث وحرف سفيان.

 وأكد أن فرع المصلحة سيواصل الحملة بما يكفل استكمال تسجيل المواليد بالمحافظة ومنحهم شهادات الميلاد.

 ودعا العقيد خيران أولياء الأمور  و وسائل الإعلام إلى  التفاعل مع حملة منح شهادة الميلاد باعتبارها أول وثيقة تمنح للطفل وحق من حقوقه المكتسبة التي كفلها القانون.

 وأشاد بجهود منتسبي فرع المصلحة خلال الفترة الماضية في منح شهادات الميلاد لأبناء المحافظة.
سبأ
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