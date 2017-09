PM rencontre le président de l'Organisation espagnole de Médecins sans frontières [19/سبتمبر/2017] SANA'A, 19 Sep. (SABA)-Le PM, Abdul Aziz Ben Habtour, a rencontré le président de l'Organisation de Médecins sans frontières, qui est actuellement en visite au pays pour prendre connaissance des activités de l'Organisation dans les sites de ses travaux à Hajjah, à Saada et à Al-Hodeidah et la capitale Sana'a.







La rencontre a discuté des aspects de la coopération entre le Yemen et l'organisation dans le domaine humaine et ceux de renforcement de travail commun pou alléger les défis, auxquels affrontent le secteur de la santé.



Lors de la rencontre, le président de l'organisation a passé en revue des activités de l'organisation au Yemen dès l'année 2017.







