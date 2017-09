Sharaf rencontre le représenta résident du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme [19/سبتمبر/2017]



SANA'A, 19 Sep. (SABA)-Le ministre des affaires étrangères, Hisham Sharaf Abdullah, a rencontré le représentant résident du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Yémen.



Lors de la rencontre, le ministre a délivré un message adressé, à Zeid Ra'ad Al Hussein. Haut-Commissaire aux droits de l'homme et au Président du Conseil des droits de l'homme et aux représentants des Etats membres 47 au conseil de droits de l'homme.



Le message a indiqué ce qui se passe dans la République de Yémen et le siège imposé contre le pays par les pays de l'agression.



