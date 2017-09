Tentative d'infiltration de forces de l'agression à Jizan [19/سبتمبر/2017]



JIZAN, 19 Sep. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouér une tentative de mercenaires d'infiltration contre le site d'Al-Hathirah à Jizan.







Une source militaire a indiqué à SABA, que un grand nombre de mercenaires ont été tués et blessés lors de l'opération, ajoutant qu'on a détruit trois véhicules militaires appartenant aux mercenaires et saisi d'équipements militaires.







AM





SABA