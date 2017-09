Ciblage de forces de l'agression avec deux missiles de type de Zelzal 1 [19/سبتمبر/2017]

JIZAN, 19 Sep. (SABA)-Une source militaire a indiquee que la force de missile de l'armée et des forces militaires ont lancé de deux missile de type de Zelzal , lors de l'opération d'infiltration de l'armée de l'ennemi saoudien dans la zone d'Al-Hathirah à Jizan.



La source a indiqué à SABA, que la force de missile et de l'artillerie a lancé deux missiles de type de Zelzal 1 et des obus de type de Katioucha et d'obus lors de la tentative.



