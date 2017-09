Destruction d'un char et bombardement de sites de l'ennemi [19/سبتمبر/2017]

NAJRAN, 19 Sep. (SABA)-Des unités au sien de l'armée et des forces populaires on detruit un char militaire appartenant à l'ennemi et bombardé un certain nombre de sites saoudiens à Najran et à Jizan.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités spécialisées au sien de l'armee et des forces populaires on réussi à détruire un char saoudien au ba de Qiadat Al-Fawaz et bombardé de fortification de l'ennemi dans la zone de Raqabat Al-Soudis utilisant d'obus de l'artellirie.



La source a affirmé le cible de stationnement de l'ennemi au site d'Al-Aqabah utilisant de rouquettes de type de Katioucah, faisant de pertes parmi lers rangs de l'ennemi, notant qu'un soldat saoudien a été tués au site d'Al-Kirs à Jizan.



AM



SABA