Jizan: Tentative échouée de mercenaires d'infiltration [19/سبتمبر/2017]

JIZAN, 19 Sep. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait echouee une tentative de mercenaires de l'agression vers la zone d'Al-Hathirah, Tabat Al-Rowdhaah et la vallée d'Abdullah à Najran.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités au sein de l'armée et des forces populaires ont faite échouer la tentative, ajoutant que l'ennemi a été infligés de grandes pertes lors de l'opération.



La source a ajouté que des unités spécialisées au sien de l'armée et des forces populaires ont réussi à récupérer les zones, que l'ennemi a essayé de contrôler .



AM



SABA