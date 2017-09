Attaque contre les deux sites de Salteh et d'Al-Tabah Al-Baydha'a [19/سبتمبر/2017]

NAJRAN, 19 Sep. (SABA)-Des unités de l'armée et des forces populaires ont attaqué de sites de l'ennemi et ses mercenaires devant le port d'Al-Khadhra'a à Najran.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'opération a causé de morts et de blessés parmi les rangs de l'ennemi.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires ont bombardé le site d'Al-Tabah Al-Baydha'a et d'Abasah et le port d'Al-Khadhra'a.



