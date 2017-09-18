محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة شباب اليمن المستقل تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية صنعاء - سبأ :

طالبت حكومة شباب اليمن المستقل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن.



وأكدت في بيان صادر عنها في وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء بحضور وزراء حكومة الشباب، مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الأنسان لاتخاذ موقف حازم إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر واستهداف للنساء والأطفال والشيوخ.



وأكدت رئيسة وزراء حكومة الشباب المستقل هناء احمد الفقيه أن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة أصبح مطلب داخلي وخارجي من عدة دول ومنظمات حقوقية.



وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة سيؤدي إلى إيقاف الجرائم بحق الشعب اليمني ومحاسبة مرتكبيها وستظهر بشاعة المجازر التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.



فيما أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة الشباب عبدالحميد الكمالي أن إجراء تحقيق مستقل مطلب مشروع للشعب اليمني.. مؤكدا الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح عمل لجنة التحقيق الدولية.

سبـأ [18/سبتمبر/2017]سبـأ