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رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل يلتقي وزيري النقل والإدارة المحلية بحكومة الشباب
[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عقد بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري اليوم لقاء ضم رئيس الهيئة وليد عبدالله الوادعي ووزيرا النقل والإدارة المحلية بحكومة الشباب ماجد الكحلاني ومحمد الوقيدي.

تطرق اللقاء إلى نشاط وزيرا النقل والإدارة المحلية بحكومة الشباب فيما يخص شؤون النقل البري والدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم النقل البري في الإشراف والرقابة على كافة أنشطة النقل البري.

وأكد الكحلاني والوقيدي ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه الهيئة وتنسيق الجهود بين وزارتي الإدارة المحلية والنقل لمناقشة القضايا التي تسهم في تمكين الهيئة من القيام بدورها لتحسين خدمات النقل ورفد الخزينة العامة بالإيرادات.

وأشاد رئيس الهيئة بجهود وزيرا النقل والإدارة المحلية بحكومة الشباب في عمل الدراسات الميدانية على قطاع النقل البري التي تلامس مكامن الخلل التي تقف عائق أمام تحسين خدمات النقل البري.

كما دعاهما للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي سيضم كافة الجهات ذات العلاقة والمزمع إقامته الشهر القادم بهدف النهوض بأنشطة وخدمات النقل البري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والخروج برؤية متكاملة تعالج الازدواجية والتداخل في الاختصاصات.

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