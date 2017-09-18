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آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:35:00م
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108 منظمة واتحاد توقع رسالة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بجرائم العدوان باليمن
[18/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :
وقعت 108 منظمة واتحاد ونقابة، رسالة طالبت فيها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن جرائم الحرب التي أرتكبها ولا يزال تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بحق المدنيين في اليمن.


جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمها رؤساء الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني اليوم أمام مقر الأمم المتحد بصنعاء، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ووقع المشاركون في الوقفة على الرسالة المشتركة التي سلمت لمقر المفوضية السامية بصنعاء، مطالبين مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحكومات دول العالم وأحرار العالم العمل على إيقاف ما أسماها المفوض السامي "المذبحة" بحق 26 مليون يمني 60%منهم أطفال.

واستعرضت الرسالة الوضع الإنساني الكارثي الذي وصل إليه اليمن جراء القصف المتواصل للمدن والأحياء السكنية والبنى التحتية من طيران تحالف العدوان إضافةً إلى مخالفه الحصار من معاناة للشعب اليمني.

وأشار عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات والمنظمات إلى أن حملة التوقيع لا تزال مستمر حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتحقيق العدالة للضحايا.

سبـأ
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