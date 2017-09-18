محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل الاستعدادات بصنعاء للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الثورة صنعاء - سبأ :

تواصلت بمحافظة صنعاء الاستعدادات للمشاركة في الاحتفالات بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر.



حيث أكدت قبائل مديريتي بلاد الروس والطيال في لقاء موسع اليوم بحضور عدد من وكلاء المحافظة والتربويين وقيادات السلطة المحلية والمشائخ والأعيان، على أهمية المشاركة الفاعلة في الاحتفال بالمناسبتين.



كما أكدت الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد لردع العدوان على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني منذ أكثر من 900 يوم .



وشددت قبائل الطيال وبلاد الروس على أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الغزاة والمعتدين.. مشيدة بالصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة والإباء.

سبـأ [18/سبتمبر/2017]سبـأ