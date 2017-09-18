محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الثقافة تدشن فعالياتها الإحتفائية بأعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر صنعاء - سبأ :

دشنت وزارة الثقافة مساء اليوم بصنعاء برنامج فعالياتها الاحتفائية بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر، ضمن الاحتفالات الشعبية والرسمية في ميدان السبعين، وذلك من خلال تقديم عدد من اللوحات الفلكلورية الشعبية لمحافظتي صنعاء وصعدة.



وأوضح وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن برنامج الوزارة سيتواصل غد الثلاثاء من خلال تقديم لوحات فلكلورية لمحافظتي البيضاء والحديدة، فيما ستقدم محافظة عدن لوحات فلكلورية بعد غد الأربعاء.



وقال الوزير الكبسي "إن ثورة 21 سبتمبر جاءت لتنجز ما تأخر إنجازه من أهداف ثورة 26سبتمبر التي ناضل الشعب اليمني وقدم التضحيات من أجلها ولكنها تعرضت طيلة ما يقارب 55 عاماً لمؤامرات عديدة، وها هي ثورة 21 سبتمبر تتعرض لمؤامرات اختلفت في وسائلها وما هذه الحرب الظالمة إلا لإثناء هذه الثورة عن بلوغ الأهداف التي قامت من أجلها وما أشبه الليلة بالبارحة فهي نفس الأدوات والوجوه والعناوين الصغيرة التي تمثل قوى عالمية مثل أمريكا وإسرائيل".



وأضاف "إن الشعب اليمني أدرك حجم المؤامرة وقرر الانتصار لقضيته وسينتصر لأنه صاحب حق وقضية".

سبـأ [18/سبتمبر/2017]سبـأ