محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بأمانة العاصمة يناقش الاستعدادات للاحتفال بأعياد الثورة صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان، الجوانب المتعلقة بالاستعدادات للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة مشائخ وعقال أمانة العاصمة، دور عقال الحارات في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز السكينة العامة، والإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات في الأحياء بمديريات أمانة العاصمة العشر.



وأشاد أمين محلي أمانة العاصمة بالدور الذي يضطلع به عقال الحارات والوجاهات الاجتماعية في خدمة المجتمع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب رجال الأمن واللجان الشعبية.



ونوه بدور عقال الحارات في المساهمة في توفير أهم متطلبات واحتياجات المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين وأسر الشهداء والجرحى .



وأكد جمعان استعداد السلطة المحلية التعاون لمعالجة الصعوبات التي تواجه المشائخ والعقال وبما يمكنهم من القيام بواجبهم المجتمعي والإنساني.



فيما أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات الراهنة بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح الفعاليات الوطنية.

سبـأ [18/سبتمبر/2017]سبـأ