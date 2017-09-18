محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر زحف لقوى العدوان على الحثيرة بجيزان تزامن مع أكثر من 50 غارة جيزان - سبأ :

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف مكثف للعدو السعودي بمشاركة قوات إماراتية وسودانية ومجاميع كبيرة من المرتزقة على الحثيرة بقطاع جيزان تزامن مع قصف جوي مكثف.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف كبير للعدو السعودي بمشاركة قوات إماراتية وسودانية ومجاميع من مرتزقة الجيش السعودي على موقع الحثيرة الاستراتيجي وما جاوره.



وأكد المصدر مصرع وإصابة أعداد كبيرة من القوات السعودية والإماراتية والسودانية والمرتزقة خلال التصدي للزحف، فيما تم تدمير ثلاث آليات عسكرية سعودية واغتنام عتاد عسكري.



وأشار المصدر إلى أن الزحف تزامن معه قصف جوي مكثف لطيران العدوان الحربي بأكثر من خمسين غارة وأكثر من أربعين صاروخاً لطيران الأباتشي .



وذكر المصدر أن الزحف الذي استمر منذ فجر اليوم وحتى المساء انتهى بانكسار للمعتدين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأروح والعتاد .

سبـأ [18/سبتمبر/2017]سبـأ