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آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:18:20م
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إتحاد طلبة العرب يدين مجازر آل سعود في اليمن
[18/سبتمبر/2017]
دمشق - سبأ :

أدان الإتحاد العام للطلبة العرب، المجازر التي يرتكبها حكام آل سعود بحق الشعب اليمني بدعم صهيوني أمريكي وبعض الأنظمة العربية المتخاذلة.

واستنكر الإتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جرائم تحالف العدوان بحق أبناء اليمن ومنها مجزرتي أرحب وعطان .. معتبرا ذلك عار في وجه الصامتين وفي المقدمة الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ودعا الإتحاد المنظمات والإتحادات والهيئات التي لم يرتهن صوتها وضميرها إلى إطلاق صرخة حق في وجه الظلم من أجل إنقاذ الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.

سبـأ
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