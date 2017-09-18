[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
نعى المجلس المحلي بأمانة العاصمة وفاة أربعة أشخاص في منهل محابس توزيع المياه الخاص بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في شارع القيادة منهم اثنين من موظفي المؤسسة.
وأوضح بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العاملين خليل محمد أحمد الرميم, ووسيم محمد أحمد العفيف توفيا أثناء تأدية عملهما في توصيل خدمة المياه للمواطنين وفتح محابس المياه وتعرضا للإختناق، في نموذج مشرف للعمال المثاليين.
كما نعى البيان المواطنين رضوان محمد أحمد قعطاب ورضوان فضل محمد السميري الذي توفيا أثناء محاولتهما إنقاذ عاملي المياه وتوفيا معهما .. منوها بما جسداه من موقف إنساني في سبيل إنقاذ الآخرين .
سبـأ