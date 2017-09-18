محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة تسجيل المواليد في عدد من مديريات تعز تعز - سبأ :

دشن وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم ومدير أمن محافظة تعز العميد منصور المياسي اليوم حملة تسجيل المواليد في عدد من مديريات المحافظة.



تهدف الحملة التي ينفذها في 10 أيام فرع مصلحة الأحوال بتعز بالتعاون مع اليونيسف والإتحاد الأوروبي إلى قطع شهادات الميلاد بمديريات ماوية والمواسط وشرعب الرونة والمسراخ والمظفر وجبل حبشي.



وفي التدشين دعا وكيل مصلحة الأحوال المدنية إلى التفاعل مع الحملة .. مثمنا جهود اليونيسيف والإتحاد الأوروبي في تمويل هذا المشروع.



فيما أكد مدير فرع الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد ركن سلطان الصوفي الحرص على تسجيل المواليد وقطع شهادات لهم كوثيقة رسمية يترتب عليها بقية الإستحقاقات.



حضر التدشين مدير عام مديرية ماوية عبدالمجيد سرور ومدير عام الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد علي عامر ومدير شئون الأفراد بالمصلحة المقدم صادق خشافة

سبـأ [18/سبتمبر/2017]سبـأ