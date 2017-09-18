[18/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ :
نظمت بمحافظة المحويت اليوم صباحية شعرية بعنوان " الشعر في مواكبة الثورة" في إطار فعاليات الإحتفال بثورة الـ21 من سبتمبر.
قدم خلال الصباحية التي حضرها وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيلان أحمد الأخفش ويحيى إبراهيم ومدراء المكاتب التنفيذية، مشاركات للشعراء حمير العزكي ومحمد الغرسي وخماش حسين حبيش ويحيى قاسم حبيش، عبروا عن عظمة ثورتي الـ21 والـ26 من سبتمبر، وما تحقق من إنجازات .
وأكدت المشاركات الشعرية أهمية الإحتفاء بهذه المناسبات الوطنية لتأكيد صمود الشعب اليمني وقدرته على مواجهة الغزاة والمحتلين .. منوهة بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف.
وأشاد مدير مكتب الإعلام بالمحويت علي يحيى الاهجري بدور شعراء ومبدعي المحافظة وتفاعلهم في إحياء المناسبات والفعاليات الوطنية .
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