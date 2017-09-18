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أبناء مأرب والجوف ينظمون أمسية ثقافية إحتفاء بثورة 21 سبتمبر
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أبناء مأرب والجوف ينظمون أمسية ثقافية إحتفاء بثورة 21 سبتمبر
[18/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ:
نظم أبناء محافظتي مأرب والجوف اليوم أمسية ثقافية وشعرية بمناسبة العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر.

وفي الأمسية التي حضرها قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظتين، أكد محافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع، أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة كثورة شعبية أسقطت الوصاية الخارجية على اليمن .. داعيا إلى المشاركة الفاعلة لأبناء المحافظتين في الحفل المركزي الذي سيقام بميدان السبعين.

وألقيت في الأمسية كلمات أشادت بتضحيات أبناء محافظتي مأرب والجوف في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومشاركتهم في ثورة 21 سبتمبر.

وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة في الإحتفاء بهذه المناسبة وإرسال رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته والعمل على تجهيز قوافل غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

سبأ
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