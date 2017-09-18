محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بمديرية صعفان يؤكد أهمية وحدة الصف ورفد الجبهات صنعاء - سبأ:

أكد لقاء موسع بمديرية صعفان بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيلا المحافظة فارس الكهالي ومحمد الحباري، أهمية تعزيز الاصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.



وشدد اللقاء الذي ضم مدير عام مديرية صعفان منير الكبسي ومشائخ ووجهاء المديرية على ضرورة رفد ميادين العزة والصمود بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراه.



كما أكد اللقاء الموسع على أهمية المشاركة الفاعلة في الإحتفال بالعيد الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر.



وأشاد الوكيلان الكهالي والحباري بالمواقف المشرفة لأبناء مديرية صعفان وتضحياتهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



فيما أكدت كلمات المشائخ والشخصيات الاجتماعية إستعداد قبائل صعفان تقديم المزيد من التضحيات ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ