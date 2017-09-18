محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة أربعة بمنهل مؤسسة المياه بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

شكل وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة التي وقعت اليوم في منهل محابس المياه الخاص بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في شارع القيادة بأمانة العاصمة والتي أودت بحياة أربعة أشخاص منهم إثنين من موظفي المؤسسة.



وأوضح وزير المياه والبيئة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة ستتولى التحقيق لمعرفة أسباب الحادثة وجوانب التقصير في نواحي السلامة لكونها من الحوادث النادرة التي تحدث في مؤسسة خدمية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة صنعاء.



وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بأي جوانب تقصير إدارية كانت أو فنية من قبل المؤسسة المحلية بأمانة العاصمة وبالاعتماد على نتائج تحقيق اللجنة وكذا تقرير المستشفى العسكري وأيضا التقرير الذي سيصدر من الأدلة الجنائية في البحث الجنائي.



وعبر وزير المياه والبيئة عن تعازيه وكل منتسبي قطاع المياه والصرف الصحي لأسر الضحايا .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ