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لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
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لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
[18/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
ناقش لقاء للسلطة المحلية بمحافظتي إب وتعز اليوم برئاسة محافظ إب عبدالواحد صلاح ومحافظ تعز عبده الجندي، التحضيرات للمشاركة في الإحتفال بالعيد الثالث لثورة الـ21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر .

وإستمع اللقاء الذي ضم أمين عام محلي إب أمين الورافي ووكلاء المحافظتين ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بإب وتعز إلى إيضاح من اللجنة المكلفة بالإعداد للمشاركة الجماهيرية في الإحتفال بثورة 21 سبتمبر بالعاصمة صنعاء .

واستعرضت اللجنة الإجراءات الأمنية المتخذة وخطة سير الحشود الجماهيرية ونقاط التجمع والانطلاق بالإضافة إلى ما تم تنفيذه في إطار تجهيز قافلة غذائية ستسيرها المحافظتين إلى المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات.

وفي اللقاء حث المحافظ صلاح على ضرورة المشاركة في هذه المناسبة الوطنية وفاءً لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة وكرامة الشعب اليمني .

وأشار المشاركة في هذه المناسبة يجسد معاني الإصطفاف والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان وإيصال رسالة للعدوان ومن سانده بصمود الشعب اليمني بصمود الشعب اليمني في وجه المحتلين والغزاة .

فيما عبر محافظ تعز عن تقديره لقيادة محافظة إب في الإعداد لهذا اللقاء الموسع الذي يؤكد حرص الجميع على المشاركة المشرفة للمحافظتين في هذه المناسبات الوطنية.

وأشار إلى أن العلاقة ثورتي سبتمبر تهدف لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في الرقي والتقدم .. مبينا أن الشعب اليمني منبع الحضارة.

ولفت المحافظ الجندي إلى أن الإحتفال بهذه المناسبات يأتي في ظل إستمرار العدوان الذي أمعن في إستهداف اليمنيين بمختلف الأسلحة الفتاكة وشراء الولاءات الدولية لتدمير الوطن.

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