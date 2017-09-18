محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بصنعاء حول ثورة 21 سبتمبر الأهداف والمنجزات صنعاء - سبأ:

نظمت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان "ثورة 21 سبتمبر - الأهداف والمنجزات" .



وفي الندوة التي حضرها قيادات ومشائخ ووجهاء وتنفيذي محافظة صنعاء وعدد من مشائخ أمانة العاصمة أشار رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إلى أن الشعب كان وما يزال صمام أمان الثورة .. لافتا إلى أن الإحتفاء بهذه المناسبة بمثابة استذكار للشهداء والجرحى ومعانات المواطنين بسبب الحصار والقتل والتشريد.



وأوضح أن الشعب اليمني خرج من تحت الوصاية مهما أوغلت دول العدوان في جرائمها وحربها وحصارها .. مؤكدا أن هذا الاحتفال يؤكد تلاحم وإصطفاف الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان ومخططاتها.



وأكد الحوثي أن الإحتفال بثورة 21 سبتمبر هو تأكيد للنهج الديمقراطي في إدارة المؤسسات الذي سيكون عنوان للمرحلة القادمة التي لا إقصاء فيها ولا حكم مستبد ولا فردي .. مؤكدا أن الشعب يقف إلى جانب المؤسسة العسكرية والأمنية.



فيما أشار محافظ صنعاء حنين قطينة إلى أن إحياء هذه المناسبة تعبير عن موقف شعبي موحد وثبات كبير في وجه الغزو وإعلان للعالم أجمع أن الإرادة اليمنية صلبة وقوية.



وأكد أن المشاركة في الاحتفال بثورة 21 سبتمبر تأكيد على وحدة الشعب في مواجهة قوى الإستكبار وتماسك الجبهة الداخلية في وجه كل المتربصين.



فيما ألقيت عدد من الكلمات أكدت أن ثورة 21 سبتمبر وحدت أبناء الشعب اليمني في مواجهة الهيمنة والوصاية الخارجية وأحبطت مؤامرات ومخططات الاعداء.



ودعت الكلمات إلى التفاعل والمشاركة في هذه المناسبة وفاءً لدماء الشهداء وتضحياتهم وإيصال رسالة للعالم بصمود وتماسك الشعب اليمني في مواجهة العدوان.



وناقشت الندوة التي أدارها إدريس الشرجبي ورقة عمل حول دور القبيلة في ثورة 21 سبتمبر قدمها الشيخ شمسان ابو نشطان، تناولت دور القبيلة على مر العصور في إسقاط الطغاة ومحاولة تشويه صورة القبيلة.



فيما ركزت ورقة العمل الثانية التي قدمها الدكتور أمين الغوش على أسباب وتأثيرات ثورة 21 سبتمبر .. معتبرة هذه الثورة إمتداد للثورات اليمنية .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ