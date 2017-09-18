عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (فرونتكس): تراجع كبير في عمليات الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي بروكسل – سبأ:

قالت وكالة مراقبة الحدود بالاتحاد الأوروبي (فرونتكس) اليوم الاثنين إن اجمالي عمليات الهجرة غير الشرعية للتكتل الذي يضم 28 دولة تراجع منذ مطلع العام بنسبة الثلثين مقارنة بالعام الماضي.



وأضافت الوكالة في بيان صحفي أن عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الطرق الرئيسية الأربعة في الاتحاد الأوروبي تراجعت في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 لتصل إلى حوالي 142700 عملية.



وأشارت إلى أن شهر أغسطس شهد تسجيل رصد نحو 12200 عملية هجرة غير شرعية على الطرق الرئيسية الأربعة إلى الاتحاد الأوروبي موضحة أن عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا تراجع بنسبة الثلثين تقريبا مقارنة بالشهر السابق.



وأوضحت أن عدد المهاجرين إلى إيطاليا عبر وسط البحر المتوسط انخفض في أغسطس بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 4500 شخص ليسجل أدنى معدل شهري منذ يناير 2017.



وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ عدد المهاجرين الذين يعبرون نحو إسبانيا ما يقدر بنحو 13600 شخص أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2016.



كما وصل ما يقرب من 2100 مهاجر غير شرعي إلى اليونان عبر شرق المتوسط منذ مطلع العام أي حوالي عشر الرقم الذي سجل في الفترة نفسها من عام 2016.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ