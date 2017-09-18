محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل فعاليات وأنشطة المهرجان الزراعي الأول للبطاطس بصنعاء صنعاء - سبأ:

تواصلت اليوم فعاليات وأنشطة المهرجان الزراعي الأول للبطاطس والذي تنظمه الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، بمشاركة عددا من الأكاديميين والباحثين والمعنيين والمهتمين بالشأن الزراعي .



وناقش المهرجان ورقة عمل حول مراحل تطور الشركة والتوجهات المستقبلية قدمها مدير عام الشركة همدان زيد الأكوع، استعرض من خلالها مراحل تطور الشركة في انتاجية كميات بذور البطاطس والتقنيات البدائية وصولا الى التقنيات الحديثة والتوسع في الأنشطة المختلفة .. لافتا الى اسهامات الشركة في توزيع بذور البطاطس على المزارعين والذي أثمر في تعزيز جوانب الأمن الغذائي من محصول البطاط .



وقدم نبذة عن المعوقات والعراقيل التي توجهها إنتاجية البطاطس في اليمن وكذا الرؤية المستقبلية لأنشطة الشركة وإسهامها في تغطية احتياجات المزارعين من بذور البطاطس التي أصبحت من المحاصيل الهامة والاقتصادية والغذائية في اليمن .



فيما ناقشت الورقة الثانية بعنوان الأمراض والآفات التي تصيب محصول البطاطس ومكافحتها قدمها المهندس وجيه المتوكل من الهيئة العامة للبحوث الزراعية ، تناول من خلالها أهمية محصول البطاطس كمحصول غذائي وأهم أصنافه وعمليات زراعته بالطرق العلمية وكذا الأمراض الفطرية في البطاطس ومرض اللفحة المبكرة على اشجاره وكذا اللفحة المتأخرة ومرض النقطة السوداء والأمراض البكتيرية الأخرى وكيفية مكافحتها ووقاية النبات من مخاطرها .



كما قدم أستاذ قسم علوم وتقنية الأغذية بكلية الزراعة جامعة صنعاء الدكتور جلال أحمد فضل ورقة عمل حول الأنماط الاستهلاكية والغذائية والصناعية لمحصول البطاطس، تناول فيها الأهمية والفوائد الصحة للمحصول وكذا استخدامات البطاطس والوصفات الغذائية التي يمكن صناعتها منه وفوائده المختلفة .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ