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رئيس مجلس القضاء يلتقى رئيس هيئة رفع المظالم (مصحح)
[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، رئيس هيئة رفع المظالم القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري.

وفي لقاء التوديع عبر القاضي المتوكل عن الشكر للدكتور الاغبري على جهوده خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في ظل الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان بمسؤولية وكفاءة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه كرئيس لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس القضاء انه سوف يبذل قصار جهده للارتقاء بمستوى الأداء وإنجاز كافة المهام الموكلة إليه وتفعيل أجهزة القضاء بما يحقق العدالة وإرساء مبدأ سيادة النظام والقانون.

وأشار القاضي المتوكل إلى أهمية استشعار منتسبي القضاء لمسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد بما من شأنه التغلب على كافة الصعوبات التي تتعرض سير العمل القضائي.

حضر اللقاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى .

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