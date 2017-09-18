محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس القضاء يقر تشكيل لجان لإعداد مشاريع لوائح منظمة للسلطة القضائية صنعاء - سبأ:

أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تشكيل عدد من اللجان المختلفة لإعداد عدد من مشاريع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال السلطة القضائية.



جاء ذلك بعد مناقشة المجلس التعديلات المقترحة على بعض اللوائح والمهام الداخلية والمنظمة لأعمال المجلس والهيئات القضائية والتي من شأنها تعزيز الرؤية الإصلاحية وسرعة إنجاز أعمال هيئات السلطة القضائية.



وتم خلال الإجتماع التوافق على إقرار أغلب اللجان التي قدمت مقترحات تشكيلها والبعض تم تأجيل تشكيلها ومناقشة ما اختصت به من لوائح حتى يتم إجراء تعديلات قانونية في اللوائح الأساسية المتعلقة بتسيير أعمال المجلس.



كما ناقش الإجتماع مذكرة النائب العام بشأن إنتداب قاضيين للشعبة الإستئنافية العسكرية واتخذ بشأنها التوجيه المناسب.



وأصدر المجلس تعديلاً لقراره السابق بشأن الإختصاص المكاني للمحكمة الجزائية في محافظة إب، كما وافق المجلس على إنتداب قاضي إستئناف في محكمة إستئناف الأمانة.



وكان المجلس قد إستعرض عدد من المواضيع واتخذ إزائها القرارات المناسبة، واستعرض محضر اجتماعه السابق وأجرى بعض التعديلات عليه وأقره.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ