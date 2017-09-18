محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة حقوق الإنسان تلتقي أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم صنعاء - سبأ:

التقت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف اليوم أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الدكتور أحمد علي الرباعي.



جرى خلال اللقاء مناقشة الإشكاليات التي يُعاني منها المجتمع وأبرزها التدهور الحاصل في قطاع التعليم والذي تضرر نتيجة العدوان ما أثر على مستقبل ما يقارب ستة ملايين طالبا على مستوى الجمهورية، وكذا تأثير الحرب والصراعات المسلحة على حقوق الطفل في التعليم.



وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى الجوانب المتعلقة بوضع حلول لهذه المشكلة المتمثلة بتوقف التعليم ونقص الكتاب المدرسي وانقطاع المرتبات التي تعتبر من المشاكل التي تهدد مستقبل الأجيال وتأثيرها على الطلاب وكيفية إبعاد التعليم عن الصراعات.



فيما أشاد أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" بجهود وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وسعيها لوضع حد لمشاكل المجتمع وخاصة ما يتعلق بالتعليم والطفولة.



حضر اللقاء نائب مدير الدراسات باللجنة الوطنية للتربية العلوم والثقافة أحمد المعاينة ومستشار اللجنة الوطنية لشؤون الثقافة إبراهيم أحمد الحوثي ومدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان طلعت الشرجبي والمستشار القانوني للوزارة حميد الرفيق ومدير عام المنظمات والتقارير الدولية بالوزارة وأمير الدين الحوثي.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ