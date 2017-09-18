محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مبادرة ناصية تنظم مهرجان ترفيهي للأيتام بمؤسسة الرحمة صنعاء - سبأ:

نظمت مبادرة ناصية حلم للأعمال التطوعية اليوم بصنعاء مهرجان ترفيهي تعليمي لملتحقي مؤسسة الرحمة لرعاية الأيتام.



وفي المهرجان الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية والإنشادية، أشارت رئيسة مؤسسة الرحمة رقية الحجري، إلى أهمية إقامة المهرجان لدعم الأيتام نفسيا ومعنويا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.



وأكدت أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة لتفعيل التواصل بين المؤسسة والجهات الأخرى وكذا تنمية وصقل مواهب ملتحقي المؤسسة من الأيتام.



وأشادت باللفتة الإنسانية من مبادرة ناصية حلم من خلال تنظيم هذا المهرجان الترفيهي للأيتام.



ودعت الحجري فاعلي الخير ورجال المال والأعمال والجهات الرسمية والخاصة إلى دعم مؤسسة الرحمة حتى تستطيع مواصلة خدماتها خاصة في ظل الظروف الحالية.. مشيرة إلى أن المؤسسة تضم ما يقارب ٥٠٠ يتيم ويتيمة بالسكن الداخلي وأكثر من ٦٥٠يتيما ويتيمة في أحضان الأسر.



وفي المهرجان الذي أقيم بالتعاون مع شهاب الشعراني وفرقة نجوم الأمل الفنية، ألقيت كلمات من قبل شيما صلاح متطوعه بمبادرة ناصية حلم والدكتورة شهرزاد باعلوي والدكتور احمد الأعوج، أشارت إلى أهمية إقامة هذا المهرجان للترفيه عن الأيتام ملتحقي مؤسسة الرحمة ودعمهم نفسيا ومعنويا وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد.



وتطرقت الكلمات إلى الإرشادات الصحية والنصائح الطبية التي يجب إتباعها وكذا طرق التغذية السليمة للحفاظ على الصحة والنمو الذهني لملتحقي الدار.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ