ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:57:58م
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ وحكماء وأعيان وقيادات محافظة الجوف
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم مشائخ وحكماء وأعيان وقيادات محافظة الجوف،  بحضور عضوي المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن ومحمد النعيمي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي...
المحكمة الاتحادية العليا العراقية تأمر بتعليق إستفتاء إستقلال إقليم كردستان العراق
أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بتعليق الاستفتاء المرتقب بشأن استقلال إقليم كردستان العراق .. مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5بالمائة في أغسطس الماضي
ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أربعة أشهر خلال أغسطس الماضي.
رونالدو يعود لريال مدريد للضغط على برشلونة المتصدر
سيعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى المباريات أمام ريال بيتيس يوم الاربعاء القادم بعد قضاء عقوبة إيقاف خمس مباريات في وقت يسعى فيه حامل اللقب لمواصلة الضغط على غريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
ندوة بصنعاء حول ثورة 21 سبتمبر الأهداف والمنجزات
(فرونتكس): تراجع كبير في عمليات الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مبادرة ناصية تنظم مهرجان ترفيهي للأيتام بمؤسسة الرحمة
[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
نظمت مبادرة ناصية حلم للأعمال التطوعية اليوم بصنعاء مهرجان ترفيهي تعليمي لملتحقي مؤسسة الرحمة لرعاية الأيتام.

وفي المهرجان الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية والإنشادية، أشارت رئيسة مؤسسة الرحمة رقية الحجري، إلى أهمية إقامة المهرجان لدعم الأيتام نفسيا ومعنويا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وأكدت أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة لتفعيل التواصل بين المؤسسة والجهات الأخرى وكذا تنمية وصقل مواهب ملتحقي المؤسسة من الأيتام.

وأشادت باللفتة الإنسانية من مبادرة ناصية حلم من خلال تنظيم هذا المهرجان الترفيهي للأيتام.

ودعت الحجري فاعلي الخير ورجال المال والأعمال والجهات الرسمية والخاصة إلى دعم مؤسسة الرحمة حتى تستطيع مواصلة خدماتها خاصة في ظل الظروف الحالية.. مشيرة إلى أن المؤسسة تضم ما يقارب ٥٠٠ يتيم ويتيمة بالسكن الداخلي وأكثر من ٦٥٠يتيما ويتيمة في أحضان الأسر.

وفي المهرجان الذي أقيم بالتعاون مع شهاب الشعراني وفرقة نجوم الأمل الفنية، ألقيت كلمات من قبل شيما صلاح متطوعه بمبادرة ناصية حلم والدكتورة شهرزاد باعلوي والدكتور احمد الأعوج، أشارت إلى أهمية إقامة هذا المهرجان للترفيه عن الأيتام ملتحقي مؤسسة الرحمة ودعمهم نفسيا ومعنويا وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد.

وتطرقت الكلمات إلى الإرشادات الصحية والنصائح الطبية التي يجب إتباعها وكذا طرق التغذية السليمة للحفاظ على الصحة والنمو الذهني لملتحقي الدار.

سبأ
  المزيد من (محلي)
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
ندوة بصنعاء حول ثورة 21 سبتمبر الأهداف والمنجزات
تواصل فعاليات وأنشطة المهرجان الزراعي الأول للبطاطس بصنعاء
رئيس مجلس القضاء يلتقى رئيس هيئة رفع المظالم (مصحح)
مجلس القضاء يقر تشكيل لجان لإعداد مشاريع لوائح منظمة للسلطة القضائية
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم
مجلس النواب يدين مجزرة حريب القراميش ويحث لجنة الشئون الخارجية على فضح جرائم العدوان
رئيس الوزراء يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الأسبانية
وزير الزراعة يلتقي نائب فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
مجلس النواب يدين مجزرة حريب القراميش ويحث لجنة الشئون الخارجية على فضح جرائم العدوان
[18/سبتمبر/2017]
رئيس الوزراء يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الأسبانية
[18/سبتمبر/2017]
قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش
[18/سبتمبر/2017]
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يدمر جسر بني الموش في حجة
[18/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by