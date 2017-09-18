محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الأسبانية صنعاء - سبأ:

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليو بصنعاء رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية ديفيد نوفييرا الذي يزور اليمن حاليا للاطلاع على نشاط بعثة المنظمة في مناطق عملها في كل من صعدة وحجة والحديدة والعاصمة صنعاء .



وناقش اللقاء جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة الاسبانية في المجال الانساني وجوانب تعزيز وتطوير العمل المشترك لما من شأنه التخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي والحد من معاناة المرضى نتيجة الظروف التي يمرون بها بسبب العدوان السعودي وحصاره الجائر منذ اكثر من سنتين ونصف .



وفي اللقاء الذي حضره وزيري الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ و المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير ، استعرض رئيس أطباء بلا حدود الاسبانية نشاط منظمته في اليمن منذ ٢٠١٧ م والذي توسع بشكل كبير مع بداية العدوان على اليمن.



وأوضح أن المنظمة تقوم بدعم عدد من المستشفيات في أماكن عملها وتقدم خدماتها خاصة للجرحى وحالات الولادة ورعاية النازحين علاوة على تقديم تجهيزات طارئة للبعض منها مخصصة لحالات الطوارئ .. مبينا ان عدد العاملين في هذه المنظمة وصل حتى الان الى 309 موظف من بينهم 18 موظف اجنبي .



وأعرب المسؤل الدولي عن ألمه وحزنه لما شاهده في المناطق التي زارها وما آلت اليه اوضاع السكان فيها .. مشيرا الى ان اليمن تحظى بالنصيب الأكبر من نشاط المنظمة الاسبانية على مستوى تدخلاتها الانسانية في عدد من الدول .



ولفت الى ان هناك اجتماع لأطباء بلا حدود بمختلف منظماتها سيعقد قريبا في كندا .. مؤكداً انه سيطرح في الاجتماع كل ما شاهده خلال زيارته الراهنة وتحديدا ما يعانيه السكان نتيجة الوضع الراهن .



وقال " نطمح الى عمل كل ما في وسعنا تجاه الوضع الانساني الصعب الذي تواجهه اليمن وغيرها من البلدان التي نتواجد بها " .



وأشاد رئيس الوزراء بالأدوار الانسانية لأطباء بلا حدود تجاه الشعب اليمني في محنته الراهنة ونظرتها الانسانية الخالصة في تأدية واجباتها الطبية وأداء رسالتها النبيلة ..معربا عن تقديره لنشاط أطباء بلا جدود الاسبانية تجاه المواطنين اليمنيين الذين يواجهون وضعا مأساويا بسبب العدوان السعودي والحصار الخانق وغير المبرر ومساهمتهم المؤثرة في التخفيف من معاناتهم .



واكد الدكتور بن حبتور ، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع اطباء بلا حدود ومختلف المنظمات الانسانية العاملة في اليمن والتي كان لها أدوارها الانسانية الهامة التي يقدرها ويجلها جميع اليمنيين .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ