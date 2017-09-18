ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:57:58م
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ وحكماء وأعيان وقيادات محافظة الجوف
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم مشائخ وحكماء وأعيان وقيادات محافظة الجوف،  بحضور عضوي المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن ومحمد النعيمي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي...
المحكمة الاتحادية العليا العراقية تأمر بتعليق إستفتاء إستقلال إقليم كردستان العراق
أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بتعليق الاستفتاء المرتقب بشأن استقلال إقليم كردستان العراق .. مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5بالمائة في أغسطس الماضي
ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أربعة أشهر خلال أغسطس الماضي.
رونالدو يعود لريال مدريد للضغط على برشلونة المتصدر
سيعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى المباريات أمام ريال بيتيس يوم الاربعاء القادم بعد قضاء عقوبة إيقاف خمس مباريات في وقت يسعى فيه حامل اللقب لمواصلة الضغط على غريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
ندوة بصنعاء حول ثورة 21 سبتمبر الأهداف والمنجزات
(فرونتكس): تراجع كبير في عمليات الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الزراعة يلتقي نائب فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإستعداد دعم وتمويل أنشطة وزارة الزراعة والري في مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي التي انتشرت على محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم بصنعاء فريق بعثة الصليب الأحمر برئاسة نائب رئيس البعثة يوهانس براور والذي ناقش معه إمكانية دعم وتدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز أنشطة وجوانب تحسين مصادر الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين في الإستفادة من محاصيلهم الزراعية المختلفة.

وفي اللقاء أشار وزير الزراعة والري إلى وضع القطاع الزراعة في اليمن والصعوبات التي تواجه المزارعين نتيجة العدوان والحصار وكذا الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي بإعتباره أحد القطاعات الهامة والحيوية المساهمة في توفير الأمن الغذائي .

وأوضح أن قطاع الزراعة يوفر فرص عمل لأكثر من 54 بالمائة من القوى العاملة في اليمن ويرتبط بهذا القطاع حوالي 5ر73 بالمائة من السكان لمعيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء.

وثمن وزير الزراعة مساعدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال تعزيز جوانب الأمن الغذائي في اليمن من خلال تأهيل المشاتل وتوفير البذور المحسنة وتنفيذ حملات التحصين للثروة الحيوانية وغيرها من الخدمات والنشطات الزراعية .. معبرا عن تطلعه في مزيد من الدعم والتعاون في مختلف جوانب وأنشطة القطاع الزراعي.

ولفت إلى أهمية تقديم الدعم العاجل لمساندة جهود الوزارة في مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي التي انتشرت منذ مطلع سبتمبر الجاري على محاصيل القمح والشعير والحبوب الغذائية الأخرى في عدد من المناطق والمديريات بمحافظات ذمار وعمران وإب وصنعاء وأمانة العاصمة، مما شكل انتشارها مشكلة أمام إنتاجية المحاصيل الزراعية ومصادر الأمن الغذائي في البلاد.

من جانبه أكد المسئول الدولي استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم الدعم والمساعدة لوزارة الزراعة لمكافحة حشرة دودة الجيش الافريقي (الجدمي) من خلال توفير المعدات ومستلزمات المكافحة من آليات ومعدات وكذا تمويل ودعم أنشطة وبرامج التأهيل والتدريب للكوادر الفنية للتعرف على الآفات النباتية وتقنيات المكافحة بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الآفة والحد من انتشارها وتأثيراتها على إنتاجية محاصيل الحبوب الغذائية.

ولفت إلى إستمرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة الزراعية خاصة المتعلقة بجوانب الأمن الغذائي، حيث سيتم تصميم مذكرة تفاهم مع الوزارة حول خطط وبرامج الدعم الممكنة للمشاريع والأنشطة الزراعية المختلفة.

حضر اللقاء مدير وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني ومدير التخطيط والمتابعة المهندس محمد معجم ومدير إدارة الحملات الوطنية بالإدارة العامة لوقاية النباتات المهندس عبدالله شملان ومنسق قسم الأمن الاقتصادي باللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك بوغ جوا ومساعد منسق قسم الأمن الاقتصادي باللجنة الدولية للصليب الأحمر طائف الجائفي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
لقاء للسلطة المحلية بإب وتعز لمناقشة التحضيرات للمشاركة في أعياد الثورة
ندوة بصنعاء حول ثورة 21 سبتمبر الأهداف والمنجزات
تواصل فعاليات وأنشطة المهرجان الزراعي الأول للبطاطس بصنعاء
رئيس مجلس القضاء يلتقى رئيس هيئة رفع المظالم (مصحح)
مجلس القضاء يقر تشكيل لجان لإعداد مشاريع لوائح منظمة للسلطة القضائية
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم
مجلس النواب يدين مجزرة حريب القراميش ويحث لجنة الشئون الخارجية على فضح جرائم العدوان
مبادرة ناصية تنظم مهرجان ترفيهي للأيتام بمؤسسة الرحمة
رئيس الوزراء يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الأسبانية
العدوان السعودي على اليمن
مجلس النواب يدين مجزرة حريب القراميش ويحث لجنة الشئون الخارجية على فضح جرائم العدوان
[18/سبتمبر/2017]
رئيس الوزراء يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الأسبانية
[18/سبتمبر/2017]
قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش
[18/سبتمبر/2017]
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يدمر جسر بني الموش في حجة
[18/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by