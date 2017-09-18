محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يلتقي نائب فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء صنعاء - سبأ:

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإستعداد دعم وتمويل أنشطة وزارة الزراعة والري في مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي التي انتشرت على محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة في عدد من المحافظات.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم بصنعاء فريق بعثة الصليب الأحمر برئاسة نائب رئيس البعثة يوهانس براور والذي ناقش معه إمكانية دعم وتدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز أنشطة وجوانب تحسين مصادر الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين في الإستفادة من محاصيلهم الزراعية المختلفة.



وفي اللقاء أشار وزير الزراعة والري إلى وضع القطاع الزراعة في اليمن والصعوبات التي تواجه المزارعين نتيجة العدوان والحصار وكذا الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي بإعتباره أحد القطاعات الهامة والحيوية المساهمة في توفير الأمن الغذائي .



وأوضح أن قطاع الزراعة يوفر فرص عمل لأكثر من 54 بالمائة من القوى العاملة في اليمن ويرتبط بهذا القطاع حوالي 5ر73 بالمائة من السكان لمعيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء.



وثمن وزير الزراعة مساعدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال تعزيز جوانب الأمن الغذائي في اليمن من خلال تأهيل المشاتل وتوفير البذور المحسنة وتنفيذ حملات التحصين للثروة الحيوانية وغيرها من الخدمات والنشطات الزراعية .. معبرا عن تطلعه في مزيد من الدعم والتعاون في مختلف جوانب وأنشطة القطاع الزراعي.



ولفت إلى أهمية تقديم الدعم العاجل لمساندة جهود الوزارة في مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي التي انتشرت منذ مطلع سبتمبر الجاري على محاصيل القمح والشعير والحبوب الغذائية الأخرى في عدد من المناطق والمديريات بمحافظات ذمار وعمران وإب وصنعاء وأمانة العاصمة، مما شكل انتشارها مشكلة أمام إنتاجية المحاصيل الزراعية ومصادر الأمن الغذائي في البلاد.



من جانبه أكد المسئول الدولي استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم الدعم والمساعدة لوزارة الزراعة لمكافحة حشرة دودة الجيش الافريقي (الجدمي) من خلال توفير المعدات ومستلزمات المكافحة من آليات ومعدات وكذا تمويل ودعم أنشطة وبرامج التأهيل والتدريب للكوادر الفنية للتعرف على الآفات النباتية وتقنيات المكافحة بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الآفة والحد من انتشارها وتأثيراتها على إنتاجية محاصيل الحبوب الغذائية.



ولفت إلى إستمرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة الزراعية خاصة المتعلقة بجوانب الأمن الغذائي، حيث سيتم تصميم مذكرة تفاهم مع الوزارة حول خطط وبرامج الدعم الممكنة للمشاريع والأنشطة الزراعية المختلفة.



حضر اللقاء مدير وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني ومدير التخطيط والمتابعة المهندس محمد معجم ومدير إدارة الحملات الوطنية بالإدارة العامة لوقاية النباتات المهندس عبدالله شملان ومنسق قسم الأمن الاقتصادي باللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك بوغ جوا ومساعد منسق قسم الأمن الاقتصادي باللجنة الدولية للصليب الأحمر طائف الجائفي.



سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ