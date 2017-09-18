محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة والري يناقش مع محافظ صعدة معوقات العمل الزراعي بالمحافظة صنعاء - سبأ:

ناقش وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن اليوم مع محافظ صعدة محمد جابر، معوقات العمل الزراعي بالمحافظة .



وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات الضرورية والطارئة التي يُمكن أن تتدخل وزارة الزراعة في توفيرها بحسب الأولويات والإمكانيات المتاحة لدعم محافظة صعدة كونها من المحافظات الأكثر تضررا بسبب العدوان الغاشم .



واستعرض اللقاء الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لقطاع الزراعة بالمحافظة والتي تشمل المشاريع والمباني والمرافق الزراعية الى جانب استهداف الأسواق الزراعية وتدمير مختلف المحاصيل وكذا استهداف المشاتل والحواجز والسدود المائية وخزانات حصاد مياه الأمطار .



وفي اللقاء تم تحديد عددا من أولويات الاحتياجات والأعمال الزراعية التي سيتم تنفيذها بالمحافظة منها استكمال تنفيذ وتأهيل عدد من السدود والحواجز المائية في عدد من مديريات المحافظة الى جانب تنفيذ شبكات ري حديثة لمياه الري بسد صبر بمديرية سحار بصعدة .



وتم الاتفاق على دعم الجوانب المتعلقة بتحسين إنتاجية الحبوب الغذائية من خلال توفير حصادتين للحبوب الغذائية و توفير 50 طنا من البذور المحسنة لمحصول القمح وغيرها من محاصيل الحبوب الغذائية والتي سيتم توزيعها على المزارعين مجانا وبما يساعد على التوسع في رقعة زراعة تلك المحاصيل في المحافظة ، إلى جانب التنسيق مع مؤسسة إكثار البذور المحسنة والهيئة العامة للبحوث الزراعية ومكتب الزراعة بصعدة للقيام بإكثار البذور المحسنة .



و يشمل الدعم تنفيذ عدد من مشاتل إنتاج وإكثار شتلات البن وفواكه الرمان واللوز والفرسك ، كما سيتم دعم المزارعين بالحصول على قروض ميسرة فيما يخص مشاريع مضخات الطاقة الشمسية للري الزراعي ومشاريع زراعية مختلفة بقروض ميسرة من بنك التسليف التعاوني والزراعي .



وأكد اللقاء أهمية الدعم في جوانب تفعيل أجهزة الإرشاد الزراعي في المحافظة وكذا وقاية النباتات ومعاملات الثمار ما بعد الحصاد وكذا قيام الوزارة بالتنسيق والمتابعة للمنظمات الدولية بتقديم العون والمساعدة للمحافظات ومنها محافظة صعدة والاهتمام بالجانب الزراعي ومساعدة المزارعين من خلال توفير البذور المحسنة ودعم خزانات حصاد مياه الأمطار والحدائق المنزلية وكذا في مجال توفير خلايا النحل وفي مجال الزراعة بالبيوت المحمية وغيرها من الأنشطة الزراعية المتعلقة بالأمن الغذائي .



حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس عبدالواحد الحمدي وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة صعدة محمد العماد ومدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة المهندس محمد معجم ومدير عام منشآت الري المهندس محمد الوصابي ومدير عام مكتب الزراعة بصعدة المهندس عبدالله الوادعي .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ