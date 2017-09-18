عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيومن رايتس ووتش تدعو لعقوبات على جيش ميانمار بسبب قمع الروهينجا نيويورك – سبأ :

دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الانسان إلى فرض عقوبات على الجيش في ميانمار بسبب ما يتعرض له المسلمون الروهينجا، وسط اتهامات بقمع وتهجير أكثر من 400 ألف منهم .



وحضت المنظمة الحقوقية والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها حكومات العالم على معاقبة الجيش في ميانمار على الفظائع التي ترتكب بحق الروهينجا .. مؤكدة ضرورة العودة الآمنة والطوعية" للذين نزحوا من بلادهم.



وتحول النزوح الجماعي للمسلمين الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة إلى أزمة إنسانية طارئة، وعجزت منظمات الإغاثة عن التكفل بالأعداد المتزايدة من النازحين، وأكثر من نصفهم أطفال.



وقالت المنظمة في بيان ان "على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول المعنية أن تقرر عقوبات وحظراً للأسلحة وتجميداً للأصول المملوكة لضباط جيش ميانمار الضالعين في القمع".



فيما قال مدير فرع آسيا في المنظمة جون سيفتون إن "كبار المسئولين العسكريين في ماينمار سيعيرون اهتماماً لنداءات المجتمع الدولي لو أنهم واجهوا عقوبات اقتصادية".



وتدافع حكومة ميانمار عن الحملة العسكرية التي تشنها قائلة إنها موجهة ضد الروهينجا.



واتهمت لجنة الإعلام في ميانمار النازحين الذين يشكلون ثلث الروهينجا بأنهم متواطئون مع المتشددين.



واندلعت أعمال العنف في إقليم راخين منذ ثلاثة أسابيع، وأضرمت النيران في قرى بكاملها فنزح سكانها المسلمون الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة.



ويشتكي الروهينجا من القمع منذ عقود في ميانمار التي توجد بها أغلبية بوذية، إذ لا يتمتعون بالمواطنة وتعتبرهم الحكومة والرهبان البوذيون مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ